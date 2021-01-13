Один человек погиб во время пожара на севере столицы
Ангарская улица, д. 20, к. 2Карта всех событий
Во время пожара на севере столицы погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС Москвы.
Пожар произошел во втором корпусе дома 20 по Ангарской улице. Возгорание началось на восьмом этаже 17-этажного здания, уточнила пресс-служба.
На данный момент пожарные эвакуируют жителей верхних этажей дома.
По информации ведомства, один человек погиб.
Информация о площади и причинах пожара уточняется, сообщает ТАСС.
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