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Один человек погиб во время пожара на севере столицы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Один человек погиб во время пожара на севере столицы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Ангарская улица, д. 20, к. 2Карта всех событий

Во время пожара на севере столицы погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС Москвы.

Пожар произошел во втором корпусе дома 20 по Ангарской улице. Возгорание началось на восьмом этаже 17-этажного здания, уточнила пресс-служба.

На данный момент пожарные эвакуируют жителей верхних этажей дома.

По информации ведомства, один человек погиб.

Информация о площади и причинах пожара уточняется, сообщает ТАСС.

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