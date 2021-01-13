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В МЧС напомнили о правилах безопасности во время празднования старого Нового года
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В МЧС напомнили о правилах безопасности во время празднования старого Нового года

Ксения Монахова

Общество

МЧС призывает не терять контроль над собой во время празднования старого Нового года. О правилах безопасности в канун праздника напомнили на сайте Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области.

В ведомстве отметили, что не стоит терять контроль и халатно относиться к использованию пиротехники.

— Сотрудники Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области настоятельно рекомендуют гражданам, отмечая праздник, не терять контроль, не оставлять без присмотра детей и пожилых родственников, не допускать неосторожности при курении, следить за топящимися печами и включенными электронагревательными приборами, готовящейся на плите пищей, — напомнили в пресс-службе.

Спасатели отметили, что перед использованием пиротехники необходимо внимательно прочитать инструкцию. Стоит помнить, что изделия нельзя использовать в помещениях. Запрещается запускать фейерверки в руках, а также с балконов или лоджий.

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