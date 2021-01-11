В МЧС назвали число пожаров, случившихся в Москве на новогодних праздниках

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Пожаров в Москве на новогодних праздниках в этом году было на 22 процента меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России в понедельник, 11 января.

— С 1 по 10 января 2021 года в столице произошло 193 пожара. Восемьдесят один человек был спасен пожарно-спасательными подразделениями, эвакуировано — 259, — уточнили в пресс-службе.

При пожарах в городе погибли 13 человек. Чаще всего возгорания происходили в жилых секторах.

В пресс-службе отметили, что за десять выходных дней не произошло ни одного инцидента на водных объектах. Каждый день на дежурстве на воде находилось более 80 спасателей и 60 единиц техники, передает сообщение РИА Новости.

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