В МЧС напомнили о последствиях разведения огня на балконах жилых домов

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Использовать открытый огонь на балконах и лоджиях в жилых домах запрещено на всей территории страны. Об этом напомнили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что с 1 января 2021 года вступило в силу постановление правительства «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации». После редактуры положений в документе осталось 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности

Так, при не соблюдении правил противопожарного режима выписывается штраф в размере до трех тысяч рублей. Если разведение огня привело к тяжкому вреду здоровья или гибели человека, нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

— В случае если такие действия повлекли возникновение пожара, административный штраф может составлять до пяти тысяч рублей. Если в результате пожара причинен крупный материальный ущерб (до 250 тысяч рублей), то виновному лицу грозит уголовная ответственность до одного года, — отметили в ведомстве.

По новым требования также запрещено использование открытого огня на балконах в жилых помещениях. Помимо этого, недопустимо оставлять без присмотра открытое пламя, к которым относятся свечи и непотушенные сигареты, сообщает РИА Новости.

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