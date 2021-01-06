Места купания на российских пляжах теперь должны иметь границы

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Места для купания на всех пляжах страны должны быть обозначены границами. Такое новшество следует из «Правил пользования пляжами в Российской Федерации», вступивших в силу 1 января 2021 года.

Документ, устанавливающий порядок пользования пляжами для их владельцев и отдыхающих, был утвержден приказом МЧС России.

Так, согласно приказу, помимо обозначенных границ, пляжи должны иметь акты водолазного обследования дна. Документ предусматривает, что в местах для купания не должны находиться «пункты проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся», уточнило РИА-Новости.

С этого года на пляжах будут проверяться наличие спасательных постов и их укомплектованность. В местах для купания также будут обязаны дежурить спасатели.

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