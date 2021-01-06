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Места купания на российских пляжах теперь должны иметь границы
Фото: «Вечерняя Москва»

Места купания на российских пляжах теперь должны иметь границы

Анастасия Колоскова

Общество

Места для купания на всех пляжах страны должны быть обозначены границами. Такое новшество следует из «Правил пользования пляжами в Российской Федерации», вступивших в силу 1 января 2021 года.

Документ, устанавливающий порядок пользования пляжами для их владельцев и отдыхающих, был утвержден приказом МЧС России.

Так, согласно приказу, помимо обозначенных границ, пляжи должны иметь акты водолазного обследования дна. Документ предусматривает, что в местах для купания не должны находиться «пункты проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся», уточнило РИА-Новости.

С этого года на пляжах будут проверяться наличие спасательных постов и их укомплектованность. В местах для купания также будут обязаны дежурить спасатели.

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