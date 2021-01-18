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Дом загорелся в поселке Армейский в Подмосковье
Фото: МЧС РФ

Дом загорелся в поселке Армейский в Подмосковье

Юлия Курганова

Происшествия

В поселке Армейский в садовом товариществе (СНТ) «Красная Пахры» произошел пожар, загорелся дом № 38.

На данный момент его тушат сотрудники МЧС, наблюдается открытое горение. Пожару присвоен первый ранг. Существует угроза перехода огня на другие постройки.

Появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что в небо над постройкой поднимаются густые клубы дыма. Известно, что в доме находятся газовые баллоны.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что ликвидирован пожар в автосервисе на юго-востоке Москвы. Площадь возгорания составляла 15 квадратных метров, пострадавших нет.

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ПодмосковьеСНТпожар
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