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Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы
Фото: twitter.com/emercom_press

Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, 1-я Останкинская улица, 25 Карта всех событий

Один человек погиб при пожаре на северо-востоке столицы. Об этом в понедельник, 18 января, рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

Отмечается, что возгорание произошло в квартире на первом этаже дома № 25 по улице 1-й Останкинской. По предварительным данным, в помещении загорелись вещи на площади десяти квадратных метров.

— В ходе тушения пожара был спасен и передан наряду скорой помощи один человек. После ликвидации пожара в квартире было обнаружено тело погибшего, — сообщили в ведомстве.

Возгорание удалось ликвидировать в 6:48, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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