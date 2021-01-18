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Полицейские спасли заблудившуюся в подмосковном лесу девушку
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Полицейские спасли заблудившуюся в подмосковном лесу девушку

Ксения Монахова

Происшествия

Правоохранители спасли девушку, которая заблудилась ночью в лесу в Рузе. Об этом в понедельник, 18 января, рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

Отмечается, что в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что после ссоры с молодым человеком в лесу около деревни Ракитино заблудилась 21-летняя девушка. На предполагаемое место приехали сотрудники патрульно-постовой службы.

— Полицейские отправились на поиски в лес по оставленным на снегу следам, а на патрульном автомобиле включили специальное громкоговорящее устройство и проблесковые маячки для облегчения поиска и привлечения внимания потерявшейся, — рассказала начальник пресс-службы Татьяна Петрова.

Правоохранители обнаружили девушку в шоковом состоянии. Она сильно замерзла и перестала чувствовать ноги. Оказалось, что потеряла обувь, передвигаясь по сугробам. Один из полицейских снял свои ботинки и надел на ноги пострадавшей. После чего девушку вынесли из леса на руках и доставили в приемный покой местного лечебного учреждения.

Медики оказали 21-летней пострадавшей первую помощь. По данным ведомства, здоровью девушки ничего не угрожает.

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