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Мужчина с ножом в Приморье украл попугаев из зоомагазина для своей девушки
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Мужчина с ножом в Приморье украл попугаев из зоомагазина для своей девушки

Юлия Курганова

Происшествия

Полицейские в городе Артем Приморского края задержали мужчину, который украл из зоомагазина клетку с попугаями и деньги. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в понедельник, 18 января, на сайте МВД РФ по региону.

О происшествии сообщила продавец магазина. Она рассказала, что неизвестный с ножом похитил 700 рублей и клетку с волнистыми попугаями. Подозреваемого сотрудники правоохранительных органов задержали по горячим следам.

Выяснилось, что 28-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за разбойное нападение. Он сообщил, что в тот день употреблял спиртное, а когда алкоголь закончился и денег не осталось, решил пойти на преступление. На похищенные деньги житель Артема собирался приобрести спиртные напитки и продукты, а попугаев хотел подарить своей девушке.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого полиция изъяла клетку с птицами и похищенные средства. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Фигуранта заключили под стражу.

Сумма причиненного ущерба составила 6 тысяч рублей, подозреваемому может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

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