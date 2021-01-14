Двое безработных на западе Москвы напали с ножом на курьера и похитили еду

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Богданова, 6к1 Карта всех событий

В Солнцеве полиция задержала двоих подозреваемых в нападении на курьера. Об этом в четверг, 14 января, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Ночью 13 января в полицию поступило сообщение о совершенном разбое на улице Богданова, д. 6, корп. 1.

— Оперативники выяснили, что у подъезда указанного дома двое неизвестных, угрожая ножом курьеру 1974 года рождения, открыто похитили продукты питания и скрылись. Ущерб составил 2,2 тысячи рублей, — цитирует сообщение пресс-службы Агентство городских новостей «Москва».

Полицейские успешно провели задержание двоих злоумышленников на улице Богданова, д. 6. Подозреваемыми оказались двое безработных граждан 1996 и 1998 годов рождения.

Возбуждено уголовное дело о разбое.

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