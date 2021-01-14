Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Полиция задержала жителя Москвы, ложно сообщившего о нападении на свою квартиру
Фото: pixabay.com

Полиция задержала жителя Москвы, ложно сообщившего о нападении на свою квартиру

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, Новокузнецкая улица Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали мужчину, находившегося в состоянии наркотического опьянения, в его квартире в центре Москвы. Это произошло после того, как он сообщил о вооруженном нападении на собственную квартиру. Об этом в четверг, 14 января, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД.

В полицию поступило сообщение о том, что вооруженные люди якобы ворвались в квартиру на улице Новокузнецкой. Знакомая позвонившего объяснила приехавшим сотрудникам полиции, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения и никаких посторонних в квартире нет.

— В результате осмотра квартиры сотрудники полиции в квартире обнаружили и изъяли три пакета с растительным веществом неизвестного происхождения, два прозрачных полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом неизвестного происхождения, — цитирует сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

По словам задержанного, наркотические вещества он хранил для дальнейшей продажи.

Читайте также: Многократного лучшего учителя России Андрея Квашенко нашли мертвым в Москве

сбыт наркотиковзадержание с наркотикамиМВД
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Никонов
Александр Никонов

Без семьи, без связей, без опоры: какими мы станем после ковида

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город привлекает инвесторов

Юлия Волосатая
Юлия Волосатая

Не грусти, возьми конфету

Артем Чубар
Артем Чубар

Спортсменам в политике не место

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чернокожая Болейн и блондинка Каренина: к чему приводит псевдотолерантность

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Зачем вешать грушу под носом осла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: лучшие премьеры — 2021

Все мнения
О проекте