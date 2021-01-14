Полиция задержала жителя Москвы, ложно сообщившего о нападении на свою квартиру

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Россия, Москва, Новокузнецкая улица Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали мужчину, находившегося в состоянии наркотического опьянения, в его квартире в центре Москвы. Это произошло после того, как он сообщил о вооруженном нападении на собственную квартиру. Об этом в четверг, 14 января, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД.

В полицию поступило сообщение о том, что вооруженные люди якобы ворвались в квартиру на улице Новокузнецкой. Знакомая позвонившего объяснила приехавшим сотрудникам полиции, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения и никаких посторонних в квартире нет.

— В результате осмотра квартиры сотрудники полиции в квартире обнаружили и изъяли три пакета с растительным веществом неизвестного происхождения, два прозрачных полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом неизвестного происхождения, — цитирует сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

По словам задержанного, наркотические вещества он хранил для дальнейшей продажи.

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