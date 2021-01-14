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Многократного лучшего учителя России Андрея Квашенко нашли мертвым в Москве
Фото: 1543.ru

Многократного лучшего учителя России Андрея Квашенко нашли мертвым в Москве

Олег Сыров

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, улица Гиляровского, 59 Карта всех событий

Многократный победитель конкурса «Лучший учитель России», биолог Андрей Квашенко найден мертвым в Москве. Тело мужчины обнаружили в его квартире на улице Гиляровского.

— 13 января в 20:00 в квартире дома 59 по улице Гиляровского было обнаружено тело мужчины 1953 года рождения, — рассказали корреспонденту «Вечерней Москвы» в управлении полиции по Центральному административному округу Москвы.

Отмечается, что смерть учителя не носит криминального характера. По предварительным данным, Квашенко умер несколькими днями ранее.

Ранее в СМИ появилась информация, что биолог работал учителем в столичной гимназии. С 2012 по 2015 год Квашенко был признан лучшим учителем России в номинации «Наставник будущих ученых».

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