Многократного лучшего учителя России Андрея Квашенко нашли мертвым в Москве
Многократный победитель конкурса «Лучший учитель России», биолог Андрей Квашенко найден мертвым в Москве. Тело мужчины обнаружили в его квартире на улице Гиляровского.
— 13 января в 20:00 в квартире дома 59 по улице Гиляровского было обнаружено тело мужчины 1953 года рождения, — рассказали корреспонденту «Вечерней Москвы» в управлении полиции по Центральному административному округу Москвы.
Отмечается, что смерть учителя не носит криминального характера. По предварительным данным, Квашенко умер несколькими днями ранее.
Ранее в СМИ появилась информация, что биолог работал учителем в столичной гимназии. С 2012 по 2015 год Квашенко был признан лучшим учителем России в номинации «Наставник будущих ученых».
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