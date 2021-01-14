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Прощание с артистом Денисом Карасевым пройдет 15 января
Кадр из фильма «Вызов-1»

Прощание с артистом Денисом Карасевым пройдет 15 января

Ксения Монахова

Звезды

Прощание с советским и российским актером театра и кино Денисом Карасевым состоится 15 января. Об этом сообщили в четверг, 14 января, в Союзе кинематографистов России.

— Прощание состоится 15 января в 10:00 в ритуальном зале Первой градской больницы имени Пирогова. Похороны пройдут на Ново-Люберецком кладбище в 14:00, — цитирует слова собеседницы агентства РИА Новости.

Напомним, стало известно, что Денис Карасев умер 12 января от сердечной недостаточности. Актер скончался от сердечной недостаточности.

Денис Карасев снялся более чем в 50 фильмах и сериалах. Среди его работ: «Сволочи», «Дальнобойщики», «Мы из будущего — 2», «Адмиралъ», «Вызов».

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