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Подруга Светличной заявила, что актриса перестала выходить на связь
Кадр из фильма «Моя правда» (2007 год)

Подруга Светличной заявила, что актриса перестала выходить на связь

Ростислав Зубков

Звезды

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная перестала выходить на связь. Не исключено, что звезда «Бриллиантовой руки» находится в опасности, заявила ее подруга, клинический психолог Елена Перелыгина.

Она рассказала, что хотела поздравить актрису с Новым годом, но та не ответила, хотя Перелыгина звонила по всем возможным номерам. Психолог считает, что Светличная стала жертвой своего доверчивого характера, одиночества и недобросовестных «друзей».

— Просто представить страшно, чего можно ждать от разных «друзей», которых она по доброте душевной, как я знаю, принимает у себя в гостях, — сказала Перелыгина в разговоре с «Собеседником».

Друг актрисы Иван Николаев успокаивал, заверяя, что она просто устала и решила сменить номер телефона, однако психолог уверена, что за этим стоит нечто куда более серьезное. Она допускает, что добротой актрисы могли воспользоваться подозрительные личности из ее окружения.

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артисткаСветлана Светличнаяактриса
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