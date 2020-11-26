«Удар пришелся по голове»: Светличная раскрыла подробности своей госпитализации

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Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная попала в больницу после появления головных болей. Об этом «Вечерней Москве» рассказала сама актриса. По ее словам, в стационар она попала в среду, 25 ноября.

— Вы знаете, удар пришелся по голове. Последствия не очень приятные для меня. У меня кружится голова, — уточнила артистка.

Светличная предполагает, что проведет в больнице не меньше недели. Она поблагодарила поклонников, которые беспокоились за ее состояние.

— Я знаю и чувствую, что москвичи беспокоятся обо мне. Я это всегда чувствую и знаю, спасибо! — добавила актриса.

Ранее СМИ сообщали, что актрису Светлану Светличную госпитализировали в одну из столичных больниц с инсультом. Ее сын Алексей Ивашов заявил, что не в курсе самочувствия матери после того, как та попала в больницу. Он ответил, что ему незачем звонить Светличной.

СПРАВКА «ВМ»

Светлана Светличная получила всенародную любовь и популярность после роли Анны Сергеевны в комедии «Бриллиантовая рука». Также она снималась в таких культовых картинах, как «Семнадцать мгновений весны», «Застава Ильича», «Новые приключения неуловимых» и «Место встречи изменить нельзя».

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