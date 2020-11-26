СМИ: Светличную доставили в больницу с инсультом

Светлана Светличная госпитализирована/ Фото: youtube.com

Актрису Светлану Светличную госпитализировали в одну из столичных больниц с инсультом. В настоящее время она находится в медицинском учреждении.

Сообщается, что артистка пожаловалась на сильную головную боль и вызвала врачей. Ее доставили в клинику, где диагностировали инсульт, передает РЕН ТВ.

Светлана Светличная получила всенародную любовь и популярность после роли Анны Сергеевны в комедии «Бриллиантовая рука». Также она снималась в таких культовых картинах как «Семнадцать мгновений весны», «Застава Ильича», «Новые приключения неуловимых» и «Место встречи изменить нельзя».

Светличная является заслуженной артисткой РСФСР.

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