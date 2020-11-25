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Александра Ширвиндта и его жену госпитализировали в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Александра Ширвиндта и его жену госпитализировали в Москве

Ростислав Зубков

Происшествия

Худрука Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта доставили в больницу с коронавирусом. Об этом директор театра Мамед Агаев сообщил в среду, 25 ноября.

По его словам, актера госпитализировали вместе с женой Натальей Белоусовой в столичную 52-ю больницу. У них выявили COVID-19.

— Состояние нормальное, — заявил Агаев в разговоре с агентством «Москва».

Напомним, советский и российский актер, театральный режиссер, сценарист Александр Ширвиндт состоит в труппе Театра сатиры с 1970 года. В 2000-м он принял на себя художественное руководство театром. Имеет звание народного артиста РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» и многие другие награды.

19 июля 2020 года Ширвиндту исполнилось 86 лет. В силу своего возраста он в группе риска по коронавирусу.

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Александр Ширвиндтгоспитализациякоронавирус
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