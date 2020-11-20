«Нехороший пофигизм»: Елена Ксенофонтова попала в больницу с поражением легких

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Актрису Елену Ксенофонтову госпитализировали с поражением 30 процентов легких. Об этом артистка рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Тест Ксенофонтовой на коронавирус показал отрицательный результат. При этом врачи дали гарантию в 90 процентов, что актриса заразилась COVID-19. Первое время Елена лечилась дома, но поражение легких начало развиваться, и ее забрали в больницу.

— За эти две недели прошла несколько стадий: тяжелейшие спазмы в мышцах, боли в грудной клетке, в костях, был кашель, который мог не останавливаться часами до рвоты. Температура продолжала держаться до сегодняшнего дня до 37,7, — рассказала Ксенофонтова.

По ее словам, медики пытаются уйти от антибиотиков и прописывают гормоны. Актриса призналась, что из-за сильного действия лекарств организму тяжело справляться.

— Выбивает из колеи. Хочу извиниться перед жителями Казани, которые должны были прийти на мой творческий вечер. В больнице читаю, много молюсь, искренне желаю всем здоровья, у кого-то может протекать бессимптомно, а у кого-то вот так, — добавила актриса.

Она уверена, болезнь сильно действует на психику. Во время лечения появляется апатия и «нехороший пофигизм».

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