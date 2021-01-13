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СМИ: Художница Евгения Гатилова найдена мертвой в своей квартире в Москве
Фото: darwinmuseum.ru / Государственный Дарвиновский музей

СМИ: Художница Евгения Гатилова найдена мертвой в своей квартире в Москве

Виктория Родимкина

Общество
Россия, Москва, Большой Девятинский переулокКарта всех событий

Тело художницы Евгении Гатиловой нашли в ее квартире в центре столицы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах в среду, 13 января.

По данным агентства, 99-летняя женщина была найдена без признаков жизни на диване в своей квартире в Большом Девятинском переулке.

— По предварительным данным, она упала с дивана. На голове у нее зафиксирована рана. Предварительный диагноз: сердечная недостаточность, — сообщил источник.

Информацию о случившемся передали в Следственный комитет России, проводится проверка, добавили в агентстве.

СПРАВКА «ВМ»

Евгения Гатилова — советский и российский скульптор-фарфорист. С 1956 года она создавала свои произведения для Дулевского фарфорового завода. В 2006 году ее удостоили звания народного художника Российской Федерации.

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