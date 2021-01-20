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Четыре автомобиля столкнулись на МКАД
Фото: depositphotos.com

Четыре автомобиля столкнулись на МКАД

Кирилл Николаев

Олег Сыров

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 24-й километр Карта всех событий

Четыре автомобиля столкнулись на МКАД. Об этом в среду, 20 января, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел на 24-м километре внешней стороны МКАД в районе пересечения с Каширским шоссе. Одному человек потребовалась госпитализация. Врачи скорой помощи осматривают водителя одной из машин, которые были вовлечены в ДТП в процессе движения. В настоящее время решается вопрос на предмет целесообразности его госпитализации. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Из-за аварии движение затруднено на протяжении одного километра. Движение перекрыто до одной полосы.

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