Запрет на интернет-торговлю кальянами и стиками вступил в силу

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С 28 января в России начинают действовать поправки в законодательство, запрещающие дистанционную продажу кальянов и никотинсодержащей продукции.

Согласно новым нормам федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», ограничения розничной торговли в Интернете расширены. В список товаров, которые запрещается реализовывать в Сети, включены кальяны и никотинсодержащая продукция, в том числе стики для устройств нагревания табака и жидкости для электронных сигарет.

Отныне такие товары можно будет приобрести только в магазинах и павильонах, а если таковых нет в населенном пункте — в других торговых объектах или посредством развозной торговли.

Кроме того, в соответствии с поправками, реклама никотинсодержащей продукции также попадает под запрет.

Соответствующие поправки в законодательство опубликованы на официальном портале правовой информации.

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