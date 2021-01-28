Запрет на интернет-торговлю кальянами и стиками вступил в силу
С 28 января в России начинают действовать поправки в законодательство, запрещающие дистанционную продажу кальянов и никотинсодержащей продукции.
Согласно новым нормам федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», ограничения розничной торговли в Интернете расширены. В список товаров, которые запрещается реализовывать в Сети, включены кальяны и никотинсодержащая продукция, в том числе стики для устройств нагревания табака и жидкости для электронных сигарет.
Отныне такие товары можно будет приобрести только в магазинах и павильонах, а если таковых нет в населенном пункте — в других торговых объектах или посредством развозной торговли.
Кроме того, в соответствии с поправками, реклама никотинсодержащей продукции также попадает под запрет.
Соответствующие поправки в законодательство опубликованы на официальном портале правовой информации.
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