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Юрист перечислил новые запреты для курильщиков в 2021 году
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Юрист перечислил новые запреты для курильщиков в 2021 году

Юлия Курганова

Закон

В 2021 году граждан, которые курят, ожидают новые запреты и ограничения. Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

Так, c 1 января 2021 года курить запретят в медицинских учреждениях, на точках торговли, базах и складах. Это предусмотрено постановлением правительства от 25 сентября 2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима».

Исключением станут зоны для курильщиков — они должны быть специально обозначены табличкой «Место для курения».

— Руководители указанных организаций обязаны будут вывесить на своих объектах знаки с правилами пожарной безопасности, предупреждающие о запрете курения: «Курение и пользование открытым огнем запрещено», — сообщил юрист в интервью агентству «Прайм».

Ранее введенный в 2013 году запрет на курение в общественных местах касается учебных заведений, культурных и спортивных учреждений. Нельзя курить у входов в вокзалы, аэропорты, морские и речные порты на расстоянии менее 15 метров. Также запрет распространяется на госорганы, детские площадки, пляжи и помещения соцслужб.

Читайте также: Вступил в силу запрет на кальяны в кафе и ресторанах

запретКурениеюрист
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