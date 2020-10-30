Вступил в силу запрет на кальяны в кафе и ресторанах

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30 октября вступают в силу новые ограничения для курильщиков, касающиеся кальянов и вейпов. В частности, теперь нельзя «дымить» в заведениях общепита даже в том случае, если курительные смеси не содержат никотина. Соответствующие поправки в закон № 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» были приняты Советом Федерации и подписаны президентом в конце июля. «Вечерняя Москва» разбиралась в их особенностях.

Что попало под запрет?

Следует отметить, что курение в ресторанах и кафе было ограничено еще раньше. До недавнего времени в заведениях общепита запрещалось курить табак и кальяны только с никотинсодержащими смесями, а с бестабачными разрешалось. Теперь вне закона даже электронные сигареты и «паровые коктейли». За нарушения для предпринимателей предусмотрены штрафы в размере нескольких десятков тысяч рублей.

Кроме того, если раньше под запретом находились только насвай и снюс (сосательный табак), то сейчас в список запрещенных веществ попали жевательная, пищевая никотинсодержащая продукция и такая же продукция для нюханья.

Один из авторов поправок, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский пояснил «Вечерней Москве», что данное ограничение связано в первую очередь с вопросами здоровья.

— Различные способы доставки никотина в организм в виде жвачек, конфеток-мармеладок являются не менее вредными, а иногда даже более вредными, чем курение традиционным способом. И мы теперь их относим к никотинсодержащим веществам. Думаю, сейчас количество лазеек в законе уменьшилось, — отметил сенатор.

На благо окружающих

Кальянные нельзя теперь открывать в спортивных и учебных центрах, в учреждениях культуры, органов по делам молодежи и исполнительной власти, на вокзалах, в аэропортах и даже на пляжах. С 28 января 2021 года список пополнят помещения рынков, нестационарные торговые объекты, помещения для предоставления бытовых услуг, услуг розничной, оптовой торговли и склады.

Кроме того, запрещается употребление слова «кальянная» в рекламе курительных смесей, не содержащих табак и никотин. Их демонстрация также не должна быть рекламой самого процесса курения.

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Вводятся более суровые требования для демонстрации никотинсодержащей продукции. Не допускается использование фото и видеофайлов для показа всех видов курения и курительных принадлежностей, в том числе в соцсетях и на сайтах заведений. Таким образом, ограничивается пропаганда самого процесса.

Валерий Рязанский подчеркивает, что основная концепция поправок в 15-й федеральный закон заключается в том, чтобы сделать курение «сугубо индивидуальным занятием».

— Человек предупрежден о вреде своих действий. В законе есть необходимые требования, как должна выглядеть пачка сигарет или что-то другое, что он берет в руки. Только окружающие не должны от этого страдать, — добавил политик.

Что разрешено?

Для открытия кальянной не стоит в коде ОКВЭД указывать никакую деятельность, связанную с общепитом.

В большинстве зданий, кроме уже обозначенных «ВМ», кальянные можно открывать беспрепятственно. С разрешения собственников они могут располагаться в помещениях многоквартирных домов, например, в подвалах с отдельным входом. В случае с гостиницами запрет касается только жилых помещений, и теоретически кальянную допускается открыть в одном из помещений отеля, не связанных с оказанием гостиничных услуг.

Плюс из оборота не изымаются никотинсодержащие смеси для кальянов. То есть, если в частном порядке кто-то захочет купить кальян и его использовать, никаких ограничений для человека не будет. И если вы выложите фотографию с курением кальяна, никакие проблемы вам также не грозят.

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