В Минздраве перечислили пять условий для определения здорового образа жизни

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Отказ от курения и алкоголя и ряд других факторов позволят определить приверженность человека к здоровому образу жизни. Об этом сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения РФ Оксана Драпкина во вторник, 27 октября, во время форума «Здоровое общество».

Кроме того, о здоровом образе жизни говорит минимум час ходьбы в день. Также важным показателем в этом направлении является употребление 400 грамм овощей и фруктов в сутки. Еще одним фактором стала осторожность с добавление соли в пищу.

— Наши эпидемиологические исследования показали, что 40 процентов россиян начинают солить, еще не попробовав еду, — отметила Драпкина.

Она добавила, что добавила, что в национальном проекте «Демография» описанной формой пользуется Росстат. В частности, по информации на 2019 год, только 12 процентов населения России привержены ЗОЖ, передает РИА Новости.

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