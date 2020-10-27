Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Минздраве перечислили пять условий для определения здорового образа жизни
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Минздраве перечислили пять условий для определения здорового образа жизни

Евгения Звощик

Здоровье

Отказ от курения и алкоголя и ряд других факторов позволят определить приверженность человека к здоровому образу жизни. Об этом сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения РФ Оксана Драпкина во вторник, 27 октября, во время форума «Здоровое общество».

Кроме того, о здоровом образе жизни говорит минимум час ходьбы в день. Также важным показателем в этом направлении является употребление 400 грамм овощей и фруктов в сутки. Еще одним фактором стала осторожность с добавление соли в пищу.

— Наши эпидемиологические исследования показали, что 40 процентов россиян начинают солить, еще не попробовав еду, — отметила Драпкина.

Она добавила, что добавила, что в национальном проекте «Демография» описанной формой пользуется Росстат. В частности, по информации на 2019 год, только 12 процентов населения России привержены ЗОЖ, передает РИА Новости.

Читайте также: В Минздраве рассказали о выявляемых случаях диабета в России

здоровый образ жизниМинздрав РФздоровье и красота
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Не пора ли разрешить допинг

Федор Попов
Федор Попов

Хорошего кино много не бывает

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

История вашей семьи: помните, храните, берегите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Что опаснее — ковид или паника вокруг него

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Когда даже крепкие парни плачут

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чем опасен отток капитала

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Любую справку можно купить

Все мнения
О проекте