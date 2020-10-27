В Минздраве рассказали о выявляемых случаях диабета в России

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Примерно 300 тысяч новых случаев диабета выявляют в России каждый год. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай во вторник, 27 октября, во время выступления на форуме «Здоровое общество».

— Если говорить об общемировых данных, то в мире за последние 10 лет численность людей, живущих с диабетом, увеличилась примерно в два раза, — уточнил замминистра.

По его словам, Минздрав РФ реализует целый комплекс мероприятий, направленных на формирование надлежащих подходов к лечению пациентов. В частности, к ним относятся разработка клинических рекомендаций и утверждение стандартов оказания медицинской помощи гражданам, передает РИА Новости.

Ранее ученые назвали два самых полезных напитка для диабетиков.

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