Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
В Минздраве рассказали о выявляемых случаях диабета в России
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

В Минздраве рассказали о выявляемых случаях диабета в России

Евгения Звощик

Здоровье

Примерно 300 тысяч новых случаев диабета выявляют в России каждый год. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай во вторник, 27 октября, во время выступления на форуме «Здоровое общество».

— Если говорить об общемировых данных, то в мире за последние 10 лет численность людей, живущих с диабетом, увеличилась примерно в два раза, — уточнил замминистра.

По его словам, Минздрав РФ реализует целый комплекс мероприятий, направленных на формирование надлежащих подходов к лечению пациентов. В частности, к ним относятся разработка клинических рекомендаций и утверждение стандартов оказания медицинской помощи гражданам, передает РИА Новости.

Ранее ученые назвали два самых полезных напитка для диабетиков.

Читайте также: Названа неожиданная причина роста числа бессимптомных носителей коронавируса

Минздрав РФдиабетРоссия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Федор Попов
Федор Попов

Хорошего кино много не бывает

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

История вашей семьи: помните, храните, берегите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Что опаснее — ковид или паника вокруг него

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Когда даже крепкие парни плачут

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Чем опасен отток капитала

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Нужны ли Карабаху миротворцы

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Любую справку можно купить

Все мнения
О проекте