Названы полезные для диабетиков напитки

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Страдающим диабетом людям следует каждый день пить зеленый чай и кофе. К такому выводу пришли ученые из университета Кюсю, результаты исследования опубликованы в журнале BMJ Open Diabetes Research & Care.

Эксперты провели исследование, участниками которого стали 2790 мужчин и 2133 женщин. Их средний возраст составил 66 лет, всем был поставлен диагноз «диабет» как минимум пять лет назад.

Наблюдение за пациентами длилось пять лет, в течение которых скончались свыше 300 человек. Выяснилось, что основными причинами летальных исходов стали онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.

При этом ученые установили, что ежедневное употребление хотя бы четырех чашек зеленого чая и двух чашек кофе снижает риск смерти на 63 процента. Такие показатели связаны с тем, что чай богат антиоксидантами и позволяет купировать воспалительные процессы в организме. Кофе же содержит ряд активных компонентов.

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