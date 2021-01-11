Новые требования к сигаретам появятся в России

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МЧС РФ вместе с Министерством здравоохранения готовят к утверждению новые требования к сигаретам, согласно которым они должны быть самозатухающими. Документ планируется утвердить в 2023 году.

— Мы сейчас прорабатываем стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими, это когда в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению, – рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

Такая практика давно действует в Европе. Также еще в СССР были такие сигареты, которые способствовали снижению числа пожаров. А при производстве современных сигарет используют селитрованную бумагу, которая хорошо горит.

Специалист МЧС отметил, что из-за неосторожного курения в стране случается много пожаров. Часто непотушенные сигареты попадают на постель, диваны или на пол, температура в зоне соприкосновения с поверхностью достигает 450 градусов, что и приводит к возгораниям, передает ТАСС.

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