Около 175 тысяч москвичей старше 60 лет привились от COVID-19
Около 175 тысяч жителей столицы старше 60 лет сделали прививку от коронавируса. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что вакцинация для пожилых горожан на данный момент крайне важна. Это категория граждан, которые находятся в группе риска, однако они сами это понимаю и активно делают прививки.
— Более 50 процентов всех провакцинированных в Москве приходится на жителей именно этой возрастной группы, — цитирует Анастасию Ракову ТАСС.
Ранее сообщалось, что на портале госуслуг открылась запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции.
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