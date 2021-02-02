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Около 175 тысяч москвичей старше 60 лет привились от COVID-19
/ Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Около 175 тысяч москвичей старше 60 лет привились от COVID-19

Юлия Ямпольская

Город

Около 175 тысяч жителей столицы старше 60 лет сделали прививку от коронавируса. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что вакцинация для пожилых горожан на данный момент крайне важна. Это категория граждан, которые находятся в группе риска, однако они сами это понимаю и активно делают прививки.

— Более 50 процентов всех провакцинированных в Москве приходится на жителей именно этой возрастной группы, — цитирует Анастасию Ракову ТАСС.

Ранее сообщалось, что на портале госуслуг открылась запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции.

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