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Россияне смогут записаться на вакцинацию от коронавируса на сайте госуслуг
Фото: pexels.com/Andrea Piacquadio

Россияне смогут записаться на вакцинацию от коронавируса на сайте госуслуг

Виктория Родимкина

Общество

На портале госуслуг открылась запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции. О этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко за заседании главы правительства РФ Михаила Мишустина с заместителями.

— На портале госуслуг введена специализированная форма записи на вакцинацию от COVID-19, — заявил вице-премьер.

Он пояснил, что с 18 января услуга работала на портале в тестовом режиме. Она выполняла свою задачу, регионы отлаживали взаимодействие систем здравоохранения на местах, сообщает ТАСС.

Для записи на прививку пользователю нужно выбрать время и медорганизацию. Если свободной даты для записи не окажется, заявка уйдет в лист ожидания. При появлении свободного времени гражданин получит оповещение.

На портале работает форма обратной связи, с помощью которой пользователи смогут сообщить о проблемах с записью или об отсутствии вакцины от коронавируса, добавил Чернышенко.

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