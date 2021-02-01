Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Оплачиваемый выходной после прививки от COVID-19 предложили ввести в России
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Оплачиваемый выходной после прививки от COVID-19 предложили ввести в России

Елена Фролова

Здоровье

В России предложили освободить граждан от работы на следующий день после вакцинации от коронавирусной инфекции. Инициативу о выделении выходного дня направили в Минтруд и Минздрав. Об этом сообщает News.ru.

Автор данной идеи — первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров — считает, что это позволит тем, кто получил вакцину, пережить основное время проявления побочных действий в комфортных условиях. В настоящее время масштабная вакцинация населения от COVID-19 набирает обороты. На выбор россиянам представлены две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

По мнению представителя Общественной палаты, многие не до конца понимают сути действия прививки, из-за чего не решаются делать ее. Многих особенно волнуют возможные побочные действия, как, например, температура, сонливость и слабость.

— Мне кажется, что стимулом к масштабной вакцинации могло бы стать учреждение дополнительного оплачиваемого выходного дня для тех, кто будет принимать участие в вакцинации, — отметил Владимир Петров.

По его словам, для скептиков это будет «подарком» от государства, а для тех, кто будет переживать последствия данной прививки, выходной день станет возможностью спокойного возвращения к нормальному состоянию.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Врач рассказала, как не пропустить осложнения после перенесенного коронавируса

вакцинациякоронавирусвыходной
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Рестораторы ждут роста выручки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Пора простить Бориса Ельцина

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Несостоявшийся юбилей Юлии Началовой: жизнь после смерти

Роман Дощинский
Роман Дощинский

Берегите слова: как научиться говорить красиво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Все мнения
О проекте