Оплачиваемый выходной после прививки от COVID-19 предложили ввести в России

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России предложили освободить граждан от работы на следующий день после вакцинации от коронавирусной инфекции. Инициативу о выделении выходного дня направили в Минтруд и Минздрав. Об этом сообщает News.ru.

Автор данной идеи — первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров — считает, что это позволит тем, кто получил вакцину, пережить основное время проявления побочных действий в комфортных условиях. В настоящее время масштабная вакцинация населения от COVID-19 набирает обороты. На выбор россиянам представлены две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

По мнению представителя Общественной палаты, многие не до конца понимают сути действия прививки, из-за чего не решаются делать ее. Многих особенно волнуют возможные побочные действия, как, например, температура, сонливость и слабость.

— Мне кажется, что стимулом к масштабной вакцинации могло бы стать учреждение дополнительного оплачиваемого выходного дня для тех, кто будет принимать участие в вакцинации, — отметил Владимир Петров.

По его словам, для скептиков это будет «подарком» от государства, а для тех, кто будет переживать последствия данной прививки, выходной день станет возможностью спокойного возвращения к нормальному состоянию.

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