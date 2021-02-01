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Врач рассказала, как не пропустить осложнения после перенесенного коронавируса
Фото: pexels.com/pixabay.com

Врач рассказала, как не пропустить осложнения после перенесенного коронавируса

Анастасия Колоскова

Здоровье

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Лариса Ткаченко рассказала, что осложнения после коронавируса могут проявляться даже после отрицательных тестов на COVID-19. Она объяснила, на какие симптомы нужно обратить внимание.

По словам медика, коронавирусная инфекция — мультисистемное заболевание, от которого в большей степени страдают легкие. Однако также болезнь может отразиться на сердце, почках, печени и кишечнике.

Так, согласно некоторым данным, COVID-19 способен провоцировать развитие сахарного диабета или декомпенсировать уже имеющееся заболевание. Ткаченко порекомендовала внимательно отнестись к недомоганиям, возникающим после выздоровления.

Поводом для обращения к врачу, по ее словам, должны стать нарушения сердечного ритма и ощущение нехватки воздуха при привычной физической нагрузке. Медик посоветовала повторить КТ легких через 1–1,5 месяца, так как у переболевших коронавирусом может оставаться фиброз легких.

— Также следует контролировать уровень мочевины и креатинина. Их повышенное значение может говорить о нарушении в работе почек. Также у некоторых страдает поджелудочная железа, — цитирует Ткаченко «Российская газета».

Помимо этого, она отметила, что на фоне общего расстройства кишечника важно не пропустить непереносимость жиров, которая возникает из-за проблем с поджелудочной, и обратиться в этом случае к гастроэнтерологу.

Врач уточнила, что коронавирус способен поражать нервную систему. Это может привести к снижению памяти и ухудшению концентрации внимания.

Она порекомендовала дать организму возможность восстановиться и не нагружать его как минимум в течение двух недель после болезни. В это время не следует ходить в баню, заниматься спортом и употреблять алкоголь.

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