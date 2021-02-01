Профессор РАН объяснил, кому подойдет лечение от коронавируса плазмой с антителами

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Лечение от коронавирусной инфекции при помощи вливания плазмы крови с антителами к вирусу подойдет пациентам со средним и тяжелым поражением легких. Об этом рассказал директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского, доктор медицинских наук профессор РАН Сергей Петриков.

Он уточнил, что такой метод применяется к пациентам, находящимся в больницах. По его словам, решение о вливании плазмы принимает лечащий врач, уточнив, что этот способ подходит не всем.

— Как кандидатов для трансфузии мы рассматриваем пациентов, у которых имеются клинические проявления COVID-19, в первую очередь, проявления легочного поражения в виде дыхательной недостаточности (одышка, снижение сатурации), но собственных антител нет. Такое может быть либо на ранних сроках болезни, либо у пациентов с нарушением функции иммунной системы, например, страдающих заболеваниями крови, получающих химиотерапию по поводу онкологического заболевания, — цитирует Петрикова агентство городских новостей «Москва».

Он уточнил, что механизм действия антител плазмы почти не отличатся от естественной работы антител коронавирусного пациента. Они нейтрализуют размножение вируса и предотвращают дальнейшее поражение тканей. После этого, по словам медика, воспалительный процесс стихает и ткани восстанавливаются.

Желающие стать донорами плазмы могут обратиться по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-16 с 09:00 до 19:00 часов.

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