Тест определит наличие иммунитета к вирусной инфекции и его уровень

Администратор поликлиники № 2 Светлана Старостина (слева) направляет москвичку Марию Соколову на вакцинацию. ИФА-тест показал, что антител у нее нет / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В Москве развернута масштабная система тестирования как на коронавирус, так и на наличие антител к нему. В воскресенье, 31 января, «Вечерняя Москва» узнала, в каких случаях необходимо сдавать ИФА-тест.

ИФА — это метод, позволяющий определить уровень иммуноглобулинов M и G у человека.

— Повышение концентрации M свидетельствует о наличии заболевания, G — это показатель перенесенной болезни, — пояснила главный врач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева.

ИФА имеет значение для оценки состояния иммунитета после болезни. По словам Шиндряевой, тест имеет смысл сдать в двух случаях: если человек переболел и хочет узнать свой уровень защиты, и если человек не знает, сталкивался ли он с коронавирусом. — Результаты исследования позволят человеку с низким уровнем антител принять решение и вакцинироваться, с высоким — стать донором плазмы, — добавила главврач. Пройти такое тестирование просто. ИФА-центры развернуты в Москве на базе 30 амбулаторных участков, запись осуществляется через mos.ru, там же можно уточнить и адреса участков.

— Работают центры с 8:00 до 20:00 без выходных, — уточнила врач.

При этом, по ее мнению, сдавать тест тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса, смысла нет.

— Тест, проводимый в городских ИФА-центрах, показывает именно наличие антител, которые возникают после перенесенной болезни, а не после прививки, — рассказала она. — Уровень антител после прививки нужен исключительно ученым для проверки эффективности вакцины, а не горожанам, когда вакцина уже в массовом потреблении.

Врач объяснила, что вакцина уже испытана и факт выработки антител доказан.

— Чтобы определить уровень антител после вакцинации, достаточно найти услугу сдачи теста на уровень антител к S-белку. Это доступно в некоторых коммерческих клиниках, — сказала Шиндряева. Добавим, что те, кто уже перенес инфекцию и имеет антитела, могут стать донорами плазмы крови и помочь пациентам, которые не могут победить вирус самостоятельно. Метод переливания плазмы больным доказал свою эффективность и активно применяется в стационарах города.

СПРАВКА

Если вы прикреплены к одной из городских поликлиник, то записаться на тестирование на антитела удобнее всего на портале mos.ru. Для этого авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, выберите в разделе «Услуги» раздел «Здоровье», а в нем — «Запись на прием к врачу». В списке специализаций найдите вкладку «Кровь (антитела covid-19)» (для взрослых), а затем выберите удобные дату и время.

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