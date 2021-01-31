Инфекционист спрогнозировал, когда масочный режим в России ослабнет

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ослабление масочного режима в РФ может произойти к лету. Тогда коллективный иммунитет к СOVID-19 будет сформирован у основной части населения. Такой срок спрогнозировал педиатр-инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала «Москва 24».

По словам специалиста, ослабление масочного режима означает, что граждане смогут «немного расслабиться, пойти отдохнуть, посидеть, покушать, с друзьями пообщаться», но не нарушать данный режим.

Ранее глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что в ночных заведениях Москвы, несмотря на смягчение ограничений, по-прежнему нужно соблюдать перчаточно-масочный режим.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Штрафы и самоизоляция. Какие коронавирусные ограничения сохранили в Москве