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Инфекционист спрогнозировал, когда масочный режим в России ослабнет
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Инфекционист спрогнозировал, когда масочный режим в России ослабнет

Юлия Ямпольская

Здоровье

Ослабление масочного режима в РФ может произойти к лету. Тогда коллективный иммунитет к СOVID-19 будет сформирован у основной части населения. Такой срок спрогнозировал педиатр-инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала «Москва 24».

По словам специалиста, ослабление масочного режима означает, что граждане смогут «немного расслабиться, пойти отдохнуть, посидеть, покушать, с друзьями пообщаться», но не нарушать данный режим.

Ранее глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что в ночных заведениях Москвы, несмотря на смягчение ограничений, по-прежнему нужно соблюдать перчаточно-масочный режим.

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