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«Пророссийская» статья стала причиной конфликта в аналитическом центре НАТО
Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

«Пророссийская» статья стала причиной конфликта в аналитическом центре НАТО

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Сотрудники одного из крупнейших в США аналитических центров Атлантического совета раскритиковали своих коллег из-за опубликованной ими «пророссийской статьи, пишут американские средства массовой информации.

Конфликт разразился из-за статьи Эммы Эшфорд и Мэтью Берроуза, в которой предполагалось, что США в отношениях с Москвой не должны сосредоточиваться на вопросе соблюдения прав человека. Авторы выразили мнение, что «демократизация в России не обязательно пойдет на пользу внешнеполитическим интересам США».

Вслед за выходом материала 22 сотрудника аналитического центра Атлантического совета выступили с критикой в адрес Эшфорд и Берроуза, заявив, что «статья основывается на ложном представлении о том, что права человека и национальные интересы абсолютно не связаны и что политика США в отношении России была и остается в основном ориентированной на права человека».

В числе недовольных статьей — бывший посол США на Украине Джон Хербст, экс-посол США в Москве и заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, сообщает Politico.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал учесть отношения с Россией при разработке новой стратегической концепции.

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конфликтРоссияНАТО
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