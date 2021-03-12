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Шведские эксперты признали превосходство РФ в случае масштабной войны
Фото: Минобороны РФ

Шведские эксперты признали превосходство РФ в случае масштабной войны

Юлия Курганова

Армия

В Швеции эксперты НИИ оборонных исследований признали, что РФ будет иметь превосходство над государствами НАТО в случае масштабной войны. Об этом сказано в докладе «Западные военные возможности в Северной Европе — 2020».

— Если на оборонную подготовку Запада не хватит времени, у России будет явное преимущество в непосредственной близости от нас, особенно на земле, — высказал мнение ответственный редактор доклада Кристер Паллин.

Он добавил, что для прибытия американцев на территорию Швеции с более крупными сухопутными войсками, понадобится как минимум пара месяцев. Эксперт считает, что страны НАТО проводят недостаточно учений, их силы слишком рассредоточены географически.

Паллин отметил, что альянсу не нужно наращивать свои силы, ему следует действовать просто быстрее, сообщает телеканал SVT.

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