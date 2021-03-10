Генсек НАТО оценил уровень сотрудничества с Россией на Крайнем Севере

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Уровень сотрудничества НАТО с Россией на Крайнем Севере в настоящее время выше, чем где-либо. Об этом в среду, 10 марта, рассказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По словам генсека НАТО, сейчас альянс дополнительно расширил и усилил свое присутствие в регионе, поскольку стратегическое значение Арктики выросло в том числе, из-за глобального потепления, «потому что таяние льдов означает увеличение площади нейтральных вод».

Столтенберг также сослался на возросшее российское присутствие.

— Раньше мы говорили о том, что на Крайнем Севере наблюдается низкий уровень напряженности. <…> Сейчас так говорить не совсем корректно, потому что напряженность выросла, — заявил генсек НАТО.

Он также отметил, что хотя имеется «множество причин для беспокойства», одна из которых — «усиление военного присутствия России», вместе с тем «в некоторых сферах и некоторыми методами мы можем работать совместно с Россией на Крайнем Севере», сообщает ТАСС.

Ранее Йенс Столтенберг призвал учесть отношения с Россией при разработке новой стратегической концепции НАТО.

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