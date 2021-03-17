МИД рассказал об отношении РФ к угрозе санкций США из-за «вмешательства» в выборы

Фото: МИД РФ

Россия спокойно относится к угрозе новых санкций США из-за якобы «вмешательства» в выборы 2020 года. Вашингтон намерен усиливать давление на Москву, что стало его «нормой жизни». Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в среду, 17 марта.

Во вторник, 16 марта, разведка США опубликовала доклад, в котором обвинила Россию в попытках поддержать экс-президента Америки Дональда Трампа и посеять рознь среди американского народа.

Рябков назвал выводы в докладе «безосновательными». Он отметил, что формулировки в нем размыты, а намеренная неточность используется как «основа для угрозы».

— К сожалению, это норма жизни сегодняшнего Вашингтона, мы к этому относимся, ну, как к плохой погоде, — пояснил замглавы российского дипведомства.

Он добавил, что к вероятным санкциям со стороны США Москва относится спокойно, так как санкционной политики Америка придерживается с 2011 года, сообщает РИА Новости.

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