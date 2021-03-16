Лавров заявил, что Крым навсегда останется с Россией и Запад не сможет это изменить

Фото: МИД РФ

Вхождение Крыма в состав России произошло в соответствии с международным правом. Запад не сможет изменить этот факт, и Крым навсегда останется в составе РФ. Об этом во вторник, 16 марта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией. Нравится это кому-то или нет. Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность — ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения. Со своей стороны наша дипломатия продолжит и далее вести энергичную работу по закреплению в сознании иностранных партнеров реалий, связанных с возвращением полуострова домой, — приводит слова Лаврова сайт МИД РФ.

По его словам, в мире растет интерес к развитию связей с Крымом. Посещающие полуостров представители зарубежных общественно-политических, деловых, научных и парламентских кругов могут убедиться сами в том, насколько действительность отличается от описаний, которые предоставляет западная пресса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подготавливает стратегию по возвращению Крыма в состав страны.

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