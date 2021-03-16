Зеленский заявил о процессе подготовки стратегии возвращения Крыма

Фото: president.gov.ua / Официальное интернет-представительство президента Украины

Украинские власти подготовили стратегию по возвращению Крыма в состав страны. Об этом во вторник, 16 марта, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму. Украина впервые после незаконной аннексии подготовила стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова, — написал Зеленский в своем Twitter-аккаунте.

Сім років тому Росія влаштувала фейковий референдум у Криму. #Україна вперше після незаконної анексії підготувала Стратегію деокупації та реінтеграції півострова. Ми об'єднуємо світ на базі Кримської платформи, щоб повернути Україні українське. #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/SUfjjpifFL — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 16, 2021

Также он отметил, что они объединяют мир на базе Крыма для того, чтобы Украине якобы вернулось то, что принадлежит по праву.

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