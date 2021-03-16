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Зеленский заявил о процессе подготовки стратегии возвращения Крыма
Фото: president.gov.ua / Официальное интернет-представительство президента Украины

Зеленский заявил о процессе подготовки стратегии возвращения Крыма

Никита Абрамов

Внешняя политика

Украинские власти подготовили стратегию по возвращению Крыма в состав страны. Об этом во вторник, 16 марта, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму. Украина впервые после незаконной аннексии подготовила стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова, — написал Зеленский в своем Twitter-аккаунте.

Также он отметил, что они объединяют мир на базе Крыма для того, чтобы Украине якобы вернулось то, что принадлежит по праву.

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