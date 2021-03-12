Заявление Украины о планах по «возвращению» Крыма прокомментировали в Совфеде

Фото: Пресс-служба Совфеда

Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о планах по «возвращению» Крымского полуострова прокомментировал член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков. Об этом сообщает RT.

Ранее Дмитрий Кулеба сообщил о «трех китах» украинской политики, на которых основывается план по возвращению Крыма. Именно ими, по мнению дипломата, являются принятая стратегия, консолидация партнеров и синергия.

— Очередное громкое образное заявление. Которое, конечно, не приведет к возвращению Крыма на Украину. В первую очередь оно нацелено на внутреннего слушателя. То есть на граждан Украины, которые должны знать, что нынешнее правительство борется за возвращение полуострова в состав страны, — объяснил Сергей Цеков.

По его словам, украинские власти пока сами не могут понять, в чем заключается стратегия по возвращению Крыма.

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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