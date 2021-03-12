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«Ждет фиаско»: в Крыму оценили план Киева по возвращению полуострова
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

«Ждет фиаско»: в Крыму оценили план Киева по возвращению полуострова

Иван Юминов

Внешняя политика

Состоящий из «трех китов» план Киева по возврату Крыма в состав Украины «ждет фиаско». Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец в пятницу, 12 марта.

Ранее сообщалось, что стратегия Украины по возращению полуострова состоит из «трех китов»: консолидации усилий всех партнеров, восстановления международного права и получения полного суверенитета Украины над Крымом.

Однако Чегринец отметил, что не видит здесь никаких «китов», «максимум — сморщенный морской конек, который готов на все, чтобы привлечь хоть толику внимания звездно-полосатой акулы по имени Джо».

По его словам, это только приведет к дальнейшему уничтожению государственности Украины. Он добавил, что в Вашингтоне и Киеве понимают, что Крым был и всегда будет российским, приводят слова Чегринца «Известия».

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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