Более 80 процентов россиян положительно оценили воссоединение Крыма с Россией

Фото: Министерство курортов и туризма Республики Крым

Более 80 процентов жителей России положительно оценили вхождение Крыма и Севастополя в состав страны. Об этом рассказал руководитель практики политического анализа и консультирования департамента исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

По словам Мамонова, 81 процент россиян одобрили воссоединение Крыма с Россией и еще 46 процентов респондентов оценили воссоединение «безусловно положительно». Отрицательно отнеслись к вхождению Крыма в состав Российской Федерации 13 процентов жителей страны.

— При ответе на вопрос, почему вы считаете, что Россия правильно поступила, приняв решение о включении Крыма и Севастополя в состав России, 40 процентов россиян ответили, что Крым является исконно русской землей и воссоединение было оправданным, — уточнил Мамонов.

Опрос проводили 10 марта в честь седьмой годовщины присоединения Крыма к России, сообщает ТАСС.

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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