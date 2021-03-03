Грызлов заявил, что Украина провоцирует расширение конфликта в Донбассе

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Киев занимается провокацией расширения конфликта в Донбассе. Об этом в среду, 3 марта, сообщил полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

— Наблюдатели фиксируют новые обстрелы Донбасса, подтверждают подтягивание дополнительных сил и средств Вооруженных сил Украины и размещение боевой техники Вооруженных сил Украины в жилых районах, — цитирует Грызлова РИА Новости.

По словам Грызлова, на онлайн-заседании ТГК участники отметили новые нарушения Украины в донбасском конфликте. Он заявил, что это не случайные, а целенаправленные действия, которые совершаются по приказу Киева.

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