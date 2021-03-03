Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Грызлов заявил, что Украина провоцирует расширение конфликта в Донбассе
Фото: youtube.com / Россия 24

Грызлов заявил, что Украина провоцирует расширение конфликта в Донбассе

Никита Абрамов

В мире

Киев занимается провокацией расширения конфликта в Донбассе. Об этом в среду, 3 марта, сообщил полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

— Наблюдатели фиксируют новые обстрелы Донбасса, подтверждают подтягивание дополнительных сил и средств Вооруженных сил Украины и размещение боевой техники Вооруженных сил Украины в жилых районах, — цитирует Грызлова РИА Новости.

По словам Грызлова, на онлайн-заседании ТГК участники отметили новые нарушения Украины в донбасском конфликте. Он заявил, что это не случайные, а целенаправленные действия, которые совершаются по приказу Киева.

Читайте также: Байден продлил санкции в отношении России из-за Крыма

Борис ГрызловдонбассУкраина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Что мог сварганить «санитар в ушанке» из «страны-бензоколонки»

Егор Холмогоров
Егор Холмогоров

Нельзя просто так взять и разбомбить Америку

Никита Миронов  
Никита Миронов  

В чужом монастыре русских не любят

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Как мир борется с «русской угрозой»

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Легионеры или молодежь: кто спасет российский футбол

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качайте ягодицы, сдувайте грудь: мода опять изменилась

Елена Стефанюк
Елена Стефанюк

Свежая кровь нужна всегда

Все мнения
О проекте