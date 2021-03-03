Байден продлил санкции в отношении России из-за Крыма

Фото: Whitehouse

Президент США Джо Байден продлил санкции в отношении Российской Федерации из-за Крыма. Об этом в среду, 3 марта, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ограничительные меры в отношении России будут действовать еще один год.

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

Читайте также: Представитель администрации США заявил о нежелании «перезагрузки» отношений с РФ