Представитель администрации США заявил о нежелании «перезагрузки» отношений с РФ

Фото: Минобороны РФ

США не намерены добиваться «перезагрузки» отношений с Россией. Об этом заявил на брифинге высокопоставленный представитель администрации США.

— Наша цель — иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией…Очевидно, что Соединенные Штаты не хотят ни «перезагрузки» отношений с Россией, ни их эскалации, — сообщил он.

Он добавил, что действия администрации Байдена в отношении России будут другими, нежели предшествующей администрации, передает РИА Новости.

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