Новый постпред США при ООН ждет взаимодействия с Василием Небензей

Фото: kremlin.ru / ООН, Эскиндер Дебебе

Новый постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что с нетерпением ждет взаимодействия со своим российским коллегой Василием Небензей.

— Я встречалась с постпредом России на прошлой неделе, в пятницу. И я с нетерпением жду взаимодействия с ним, с моими коллегами, — отметила Томас-Гринфилд.

Она добавила, что у Москвы и Вашингтона есть как и расхождения, так и сферы для совместного сотрудничества.

— Мы сможем сотрудничать с русскими, в частности, тогда как мы работаем вместе в Совете Безопасности, чтобы нести мир, процветание и безопасность миру, — подчеркнула она.

Постпред также заявила о важности найти двум сторонам общий язык, передает РИА Новости.

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