Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Новый постпред США при ООН ждет взаимодействия с Василием Небензей
Фото: kremlin.ru / ООН, Эскиндер Дебебе

Новый постпред США при ООН ждет взаимодействия с Василием Небензей

Анастасия Чанцева

Внешняя политика

Новый постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что с нетерпением ждет взаимодействия со своим российским коллегой Василием Небензей.

— Я встречалась с постпредом России на прошлой неделе, в пятницу. И я с нетерпением жду взаимодействия с ним, с моими коллегами, — отметила Томас-Гринфилд.

Она добавила, что у Москвы и Вашингтона есть как и расхождения, так и сферы для совместного сотрудничества.

— Мы сможем сотрудничать с русскими, в частности, тогда как мы работаем вместе в Совете Безопасности, чтобы нести мир, процветание и безопасность миру, — подчеркнула она.

Постпред также заявила о важности найти двум сторонам общий язык, передает РИА Новости.

Читайте также: Глава МИД Германии заявил о стремлении к «разумным отношениям» с Россией

ООНРоссияСША
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Певцов против Малахова: пора вводить цензуру

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Если наших бьют: как защитить россиян за рубежом

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Первая женщина — словно первые джинсы... Или наоборот

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Народ против: не смейте сокращать мою зарплату

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кому нужны украинские яйца

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Киберхондрия: как избавиться от модного недуга

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Девушки за 300 000: почему москвички так много хотят от мужчин

Все мнения
О проекте