Посол России в США вернется в Москву для консультаций

Фото: Пресс-служба Госдумы

Посол России в США Анатолий Антонов 20 марта вылетит в Москву, чтобы в ходе встреч в Министерстве иностранных дел РФ и других ведомствах обсудить пути выправления российско-американских связей. Об этом в четверг, 18 марта, рассказали в российской дипмиссии.

Как указали в посольстве, отъезд российского дипломата является результатом целенаправленной политики американских властей, которые заводили двустороннее взаимодействие в тупик на протяжении последних лет.

Отдельные непродуманные заявления со стороны руководства США «ставят под угрозу обрушения и без того избыточно конфронтационные отношения», подчеркнули в дипмиссии.

При этом российская сторона выступает за налаживание диалога, поскольку Россия и США как постоянные члены Совета Безопасности ООН несут «особую ответственность за международный мир и безопасность».

В России исходят из того, что добрые и прагматичные связи отвечают чаяниям народов наших государств и международного сообщества, говорится в официальном Facebook посольства РФ в США.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия, в частности президент Владимир Путин, должна «заплатить цену» за якобы вмешательство Москвы в президентские выборы в Америке.

В ответ на это первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что это утверждение можно воспринимать как вызов всей стране, а также «триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя».

Псаки при этом отметила, что в вопросах, которые вызывают озабоченность у США, Вашингтон будет вести себя прямолинейно, а подходы администрации Джо Байдена к отношениям с РФ будут отличаться от подходов экс-президента США Дональда Трампа.

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