Белый дом прокомментировал высказывание Байдена о Путине

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Президент США Джо Байден не станет сдерживаться в выражении своей позиции в отношении российских властей. Об этом в среду, 17 марта, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В ответ на просьбу прокомментировать слова Байдена о том, что российский лидер Владимир Путин «ответит» за предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США Псаки заявила, что ей «нечего добавить».

При этом представитель Белого дома подчеркнула, что Байден «не будет сдерживаться» в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках, сообщает РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия, в частности президент Владимир Путин, должна «заплатить цену» за якобы вмешательство Москвы в президентские выборы в Америке.

В ответ на это первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что это утверждение можно воспринимать как вызов всей стране, а также «триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя».

Псаки при этом отметила, что в вопросах, которые вызывают озабоченность у США, Вашингтон будет вести себя прямолинейно, а подходы администрации Джо Байдена к отношениям с РФ будут отличаться от подходов экс-президента США Дональда Трампа.

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