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Джен Псаки рассказала об отношении Джо Байдена к России
Фото: Youtube.com

Джен Псаки рассказала об отношении Джо Байдена к России

Никита Абрамов

Внешняя политика

Подходы администрации действующего президента США Джо Байдена к отношениям с РФ будут отличаться от подходов экс-президента страны Дональда Трампа. Об этом в среду, 17 марта, сообщила пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки.

— Могу заявить, что подходы нашей администрации к отношениям с Россией будут отличными от тех, которых придерживалась предыдущая администрация. Президент обозначил это в интервью, которое он дал прошлым вечером, — рассказала Псаки во время ежедневного брифинга.

По ее словам, в вопросах, которые вызывают озабоченность у США, Вашингтон будет вести себя прямолинейно.

Однако пресс-секретарь президента США отметила, что у России и Штатов имеются сферы для взаимного сотрудничества, пишет РИА Новости.

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РоссияСШАДженнифер Псаки
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